Поддерживаете ли вы идею дебатов на стадионе?
Предвыборная гонка окончательно превратилась в шоу. Лидеры первого тура президентских выборов Петр Порошенко и Владимир Зеленский могут провести дебаты на стадионе!
По закону, предвыборные дебаты кандидатов проводятся в студии Общественного телевидения. Встреча Зеленского и Порошенко на стадионе ЦИК расценивает скорее как предвыборную агитацию. Имеет ли право на существование такой формат встречи?
Источник: 24 канал
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