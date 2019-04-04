Чи підтримуєте ви ідею дебатів на стадіоні?
Передвиборча гонка остаточно перетворилася на шоу. Лідери першого туру президентських виборів Петро Порошенко і Володимир Зеленський можуть провести дебати на стадіоні!
По закону, передвиборчі дебати кандидатів проводяться в студії Суспільного телебачення. Зустріч Зеленського і Порошенка на стадіоні ЦВК розцінює швидше як передвиборчу агітацію. Чи має право на існування такий формат зустрічі?
Джерело: 24 канал
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