Чи підтримуєте ви ідею дебатів на стадіоні?

Передвиборча гонка остаточно перетворилася на шоу. Лідери першого туру президентських виборів Петро Порошенко і Володимир Зеленський можуть провести дебати на стадіоні!

По закону, передвиборчі дебати кандидатів проводяться в студії Суспільного телебачення. Зустріч Зеленського і Порошенка на стадіоні ЦВК розцінює швидше як передвиборчу агітацію. Чи має право на існування такий формат зустрічі?