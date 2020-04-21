Поддерживаете ли вы карантин до 12 мая: опрос
Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин до 12 мая, но ослабить ограничения. Например, открыть парки и музеи. 24 канал предлагает высказать свое мнение в нашем опросе.
Кабмін прогнозує зростання захворюванності на початку травня, тому продовження карантину – є необхідністю.
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Що пропонує МОЗ:
- Дозволити прогулянки парками, скверами. Але в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.
- Відкриють бібліотеки та музеї. Також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.
- Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.
А чи підтримуєте ви продовження карантину?
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