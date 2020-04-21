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      Поддерживаете ли вы карантин до 12 мая: опрос

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      Карантин до 12 травня / dziennikbaltycki.pl

      Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин до 12 мая, но ослабить ограничения. Например, открыть парки и музеи. 24 канал предлагает высказать свое мнение в нашем опросе.

      Кабмін прогнозує зростання захворюванності на початку травня, тому продовження карантину – є необхідністю.

      Читайте також МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї

      Що пропонує МОЗ:

      • Дозволити прогулянки парками, скверами. Але в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.
      • Відкриють бібліотеки та музеї. Також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.
      • Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.

      А чи підтримуєте ви продовження карантину?

       
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Опрос 24
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