Чи підтримуєте ви карантин до 12 травня: опитування
Міністерство охорони здоров'я пропонує продовжити карантин до 12 травня, але послабити обмеження. Наприклад, відкрити парки та музеї. 24 канал пропонує вам висловити свою думку у нашому опитуванні.
Кабмін прогнозує зростання захворюванності на початку травня, тому продовження карантину – є необхідністю. Про це раніше повідомляв 24 канал.
Читайте також МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї
Що пропонує МОЗ:
- Дозволити прогулянки парками, скверами. Але в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.
- Відкриють бібліотеки та музеї. Також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.
- Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.
А чи підтримуєте ви продовження карантину?
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 10:07 МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї
сьогодні , 11:21 Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 21 квітня
сьогодні , 12:37 Пожежа у Чорнобильській зоні: потушили осередок нового займання – фото і відео
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Прогноз погоди на 21 квітня: в Україні вируватиме північний вітер, подекуди дощитимесьогодні , 09:25
-
Курс валют на 21 квітня: євро та долар суттєво втратили у цінісьогодні , 08:32
-
Курс рубля до долара різко впав на фоні обвалу ціни нафтисьогодні , 12:01
-
У Кім Чен Ина погіршився стан здоров'я, йому проводили операцію, – ЗМІсьогодні , 09:03
-
Почесна відставка та мільйон гривень: як одіозний суддя вкотре вийшов сухим із водисьогодні , 11:00
-
Біологічний терор РФ: бойові вірусологи як загроза Путіну і всьому світусьогодні , 08:40
Пропозиції партнерів
Коментарі