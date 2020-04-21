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      Чи підтримуєте ви карантин до 12 травня: опитування

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      Карантин до 12 травня / dziennikbaltycki.pl

      Міністерство охорони здоров'я пропонує продовжити карантин до 12 травня, але послабити обмеження. Наприклад, відкрити парки та музеї. 24 канал пропонує вам висловити свою думку у нашому опитуванні.

      Кабмін прогнозує зростання захворюванності на початку травня, тому продовження карантину – є необхідністю. Про це раніше повідомляв 24 канал.

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      Що пропонує МОЗ:

      • Дозволити прогулянки парками, скверами. Але в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.
      • Відкриють бібліотеки та музеї. Також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.
      • Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.

      А чи підтримуєте ви продовження карантину?

       
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Опитування 24
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