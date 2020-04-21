Чи підтримуєте ви карантин до 12 травня: опитування

Міністерство охорони здоров'я пропонує продовжити карантин до 12 травня, але послабити обмеження. Наприклад, відкрити парки та музеї. 24 канал пропонує вам висловити свою думку у нашому опитуванні.

Кабмін прогнозує зростання захворюванності на початку травня, тому продовження карантину – є необхідністю. Про це раніше повідомляв 24 канал.

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Що пропонує МОЗ:

Дозволити прогулянки парками, скверами. Але в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.

Відкриють бібліотеки та музеї. Також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.

Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.

А чи підтримуєте ви продовження карантину?