Поддерживаете ли вы легализацию оружия в Украине: опрос

Вскоре в Украине могут легализовать оружие, над этим работают в МВД. У вопроса много как сторонников, так и ярых противников. Предлагаем вам высказать свое мнение относительно этого в опросе 24 канала.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что МВД готово к сотрудничеству с международными партнерами. Читайте также: МВД готовят закон о легализации оружия: что сейчас известно МВД вместе с партнерами планирует разработать единый вариант закона об оружии. Документ должен соответствовать европейским стандартам. Сторонники узаконивания оружия аргументируют свою позицию самозащитой: мол вооруженные люди будут чувствовать себя более защищенными. Кроме того риск получить пулю в лоб сдерживать грабителей. Хоплофобы наоборот – убеждают, что свободный оборот оружия спровоцирует волну агрессии и несчастных случаев.