20:10
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Опитування 24
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Чи підтримуєте ви легалізацію зброї в Україні: опитування

      468 Читать новость на русском
      Легалізація зброї: за чи проти / srailawoffice.com

      Невдовзі в Україні можуть легалізувати зброю, над цим працюють у МВС. Питання має як багато прихильників, так і ярих противників. Пропонуємо вам висловити свою думку стосовно цього в опитуванні 24 каналу.

      Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що МВС готове до співпраці з міжнародними партнерами. 

      Читайте також: У МВС готують закон про легалізацію зброї: що наразі відомо

      МВС разом із партнерами планує розробити єдиний варіант закону про зброю. Документ має відповідати європейським стандартам.

      Прихильники узаконення зброї аргументують свою позицію самозахистом: мовляв озброєні люди почуватимуться більш захищеними. Крім того ризик отримати кулю в лоба стримуватиме грабіжників. Хоплофоби навпаки – переконують, що вільний обіг зброї спровокує хвилю агресії і нещасних випадків.

       
      "Слуга народу" відреагувала на скарги Новосад щодо малої зарплати
      сьогодні
      10382
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Опитування 24 Зброя Дозвіл на зброю
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:50 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 5436
      сьогодні , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 249
      сьогодні , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      424
      сьогодні , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1488
      сьогодні , 17:33 Megxit: що пишуть британські ЗМІ про відхід Гаррі та Меган від королівської родини
      Світлана Попова 848
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук