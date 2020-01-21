Чи підтримуєте ви легалізацію зброї в Україні: опитування

Невдовзі в Україні можуть легалізувати зброю, над цим працюють у МВС. Питання має як багато прихильників, так і ярих противників. Пропонуємо вам висловити свою думку стосовно цього в опитуванні 24 каналу.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що МВС готове до співпраці з міжнародними партнерами. Читайте також: У МВС готують закон про легалізацію зброї: що наразі відомо МВС разом із партнерами планує розробити єдиний варіант закону про зброю. Документ має відповідати європейським стандартам. Прихильники узаконення зброї аргументують свою позицію самозахистом: мовляв озброєні люди почуватимуться більш захищеними. Крім того ризик отримати кулю в лоба стримуватиме грабіжників. Хоплофоби навпаки – переконують, що вільний обіг зброї спровокує хвилю агресії і нещасних випадків.