Чи підтримуєте ви легалізацію зброї в Україні: опитування
Невдовзі в Україні можуть легалізувати зброю, над цим працюють у МВС. Питання має як багато прихильників, так і ярих противників. Пропонуємо вам висловити свою думку стосовно цього в опитуванні 24 каналу.
Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що МВС готове до співпраці з міжнародними партнерами.
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МВС разом із партнерами планує розробити єдиний варіант закону про зброю. Документ має відповідати європейським стандартам.
Прихильники узаконення зброї аргументують свою позицію самозахистом: мовляв озброєні люди почуватимуться більш захищеними. Крім того ризик отримати кулю в лоба стримуватиме грабіжників. Хоплофоби навпаки – переконують, що вільний обіг зброї спровокує хвилю агресії і нещасних випадків.