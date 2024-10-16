Об этом рассказывает Олаф Шольц для интервью Schweriner Volkszeitung. По его словам жители разных регионов Германии начали все больше ставить под сомнение целесообразность оказания помощи Украине.

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Почему немцы сомневаются в важности поддержки Украины

Шольц отметил, что ранее такие вопросы почти не поднимались в медиа. Именно это привело к недостатку общественных дискуссий на эту тему. В противном случае, немцы бы лучше понимали важность поддержки украинцев – отмечает канцлер.

Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это вообще, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требует,

– объяснил Шольц.

Обратите внимание! Он также подтвердил, что его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использования немецкого оружия для ударов вглубь России остается неизменной.

Напомним, в конце сентября Шольц в очередной раз выступил против предоставления Украине крылатых ракет Taurus.