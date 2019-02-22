Поддерживают ли украинцы вступление в ЕС: социологическое исследование

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в Евросоюз, то граждане поддержали бы такое решение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Читайте также: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

Поэтому по результатам опроса, 57,1% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз на референдуме. Однако 24,2% украинцев проголосовали бы против. Еще 11,7% респондентов отказались от ответа, а 7% украинцев вообще не принимали бы участия в референдуме.

В то же время 44,3% украинцев поддержали бы вступление в НАТО, а 32,3% респондентов ответили, что проголосовали бы против такого решения. Еще 16,2% опрошенных отказались отвечать. Не пошли бы на соответствующий референдум 7,3% граждан.

Исследование проводилось с 8 по 18 февраля 2019 года. Были опрошены 2 000 респондентов во всех областях Украины без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составляет около 2,1%.