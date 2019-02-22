Чи підтримують українці вступ до ЄС: соціологічне дослідження

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України в Євросоюз, то громадяни підтримали би таке рішення.

Про це свідчать результати дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень "Соціс".

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Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

Тож за результатами опитування, 57,1% респондентів проголосували би за вступ України до Євросоюзу на референдумі. Однак 24,2% українців проголосували би проти. Ще 11,7% респондентів відмовилися від відповіді, а 7% українців взагалі не брали б участі у референдумі.

Водночас, 44,3% українців підтримали б вступ до НАТО, а 32,3% респондентів відповіли, що проголосували би проти такого рішення. Ще 16,2% опитаних відмовилися відповідати. Не пішли б на відповідний референдум 7,3% громадян.

Дослідження проводилося з 8 по 18 лютого 2019 року. Було опитано 2 000 респондентів в усіх областях України без урахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Статистична похибка становить близько 2,1%.