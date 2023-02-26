Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Китай не будет торопиться с передачей оружия России.
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Чего не хватает россиянам
Павел Нарожный объяснил, что в первую очередь российская армия могла бы ожидать от Китая артиллерийских боеприпасов и все, что связано с артиллерией. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках, тягачах, грузовиках, колесной технике, например, БТР или бронированных джипах. Именно это и есть самый большой дефицит для врага.
Второй приоритет – это танки, тяжелая техника, боеприпасы к танкам, которые сейчас есть в России, беспилотники в большом количестве, потому что все, что касается разведки – это очень важно сейчас в современной армии,
– подчеркнул он
По его мнению, не зря российско-украинскую войну нередко называют войной дронов. Тем более, что один из крупнейших китайских производителей DJI поставляет на коммерческой основе дроны и России, и Украине.
К тому же Китай имеет советские боеприпасы 152 калибра, от которых тоже не отказались бы россияне.
Готов/неготов Китай делиться оружием
Военный эксперт рассказал, что возникает вопрос о том, не решится ли Китай поставлять эти боеприпасы, как сделали это страны НАТО, фактически отгрузив весь свой арсенал в пользу Украины.
Я в это не верю! Потому что у Китая напряженные отношения почти со всем миром – не в формате, что они готовятся к войне, а готовы сдерживать эту войну,
– заметил он.
По его мнению, Китай угрожает Тайваню, на стороне которого стоит США.
"Готов ли Китай ввязаться в большой конфликт? Китай и так лидер своей части мира – подразумевается азиатская коммунистическая часть мира. И там у него конкурентов нет", – пояснил Павел Нарожный.
Он предполагает, что китайские власти все же задумываются о последствиях столь большого конфликта.
"Им более интересны территории России с огромным количеством ресурсов", – объяснил военный эксперт.
По его словам, тактическая сила для Китая не слишком интересна.
С технической точки зрения они могут поставлять, но с геополитической точки зрения, это, по-моему, маловероятный сценарий,
– заметил он.
Нарожный подчеркнул, что китайцы стремятся утвердить лидера на ближайшие 10 лет, а сотрудничество с Россией, вероятно, не самый лучший вариант на пути к этому.
Значение китайского вооружения у россиян для Украины
Военный эксперт рассказал, что именно получение россиянами артиллерийских боеприпасов будет опасно для ВСУ.
"У россиян сейчас снарядный голод", – добавил он.
Павел Нарожный сообщил, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уже публиковал видео с телами своих наемников и жаловался на нехватку боеприпасов. Такую же мысль распространяла в соцсетях и бригада морской пехоты.
По его словам, согласно официальной статистике Генштаба Украины, летом россияне стреляли 50 тысяч снарядов. В это время наблюдались значительные потери с украинской стороны при наступлении России. Сейчас же говорится о 5–7 тысячах выстрелов в сутки, что примерно в 10 раз меньше.
Если они снова вернутся к темпу стрельбы в 50 тысяч, а для этого им нужно как снаряды, так и стволы, это значит, что Россия будет наступать,
– объяснил он.
Военный эксперт добавил, что наличие у россиян большого количества китайских дронов-разведчиков, дронов-камикадзе на непосредственной зоне столкновения с дальностью 1–2 километра будет предшествовать уничтожению украинской пехоты на первой линии фронта.
"Это не означает для нас катастрофы, но очень усилится российская армия", – подытожил он.
Нарожный успокоил, что пока признаков развития таких действий нет. Поэтому россияне пользуются исключительно коммерческими дронами китайского производства. К тому же они не ударные и не разведочные.
"Мирный план" Китая: коротко
- Китай предложил свое видение того, как должна завершиться война России против Украины. Президент Украины отметил, что частично согласен с "мирным планом" Китая. По словам Зеленского, в документе есть пункты, с которыми можно работать.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в "мирном плане" Китая есть по меньшей мере один пункт, с которым власть не согласна. Он связан с санкциями. Украина убеждена, что санкции – важный инструмент влияния на агрессора.
- На Западе отрицательно отреагировали на идеи Пекина. В частности, Джо Байден отверг предложенный "мирный план" Китая. Президент США отметил, что его реализация пойдет только на пользу России.
- А вот стране-террористу "мирный план" понравился. В России не только поддержали предложения Китая, но еще и дописали свои пункты.