Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Китай не буде поспішати із передачею зброї для Росії.

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Чого бракує росіянам

Павло Нарожний пояснив, що у першу чергу російська армія могла б очікувати від Китаю артилерійські боєприпаси й все, що пов’язане з артилерією. Зокрема, мовиться про самохідні артилерійські установки, тягачі, вантажівки, колісну техніку, наприклад, БТР чи броньовані джипи. Саме це і є найбільшим дефіцитом для ворога.

Другий пріоритет – це танки, важка техніка, боєприпаси до танків, які зараз є в Росії, безпілотники у великій кількості, тому що все, що дотичне до розвідки – це дуже важливо наразі в сучасній армії,

– наголосив він

На його думку, недарма російсько-українську війну нерідко називають війною дронів. Тим паче, що один із найбільших китайських виробників DJI постачає на комерційній основі наразі дрони і Росії, і Україні.

До того ж Китай має радянські боєприпаси 152 калібру, від яких би теж не відмовились би росіяни.

Чи готовий/неготовий Китай ділитися зброєю

Військовий експерт розказав, що постає питання про те, чи неаважиться Китай постачати ці боєприпаси, як зробили це країни НАТО, фактично відвантаживши увесь свій арсенал на користь України.

Я в це не вірю! Бо у Китаю напружені відносини майже з усім світом – не в форматі, що вони готуються до війни, а що готові стримувати цю війну,

– зауважив він.

На його думку, Китай наразі погрожує Тайваню, на боці якого стоїть США.

"Чи готовий Китай ув’язатися в величезний конфлікт? Китай і так лідер своєї частини світу – мається на увазі азійська комуністична частина світу. І там у нього конкурентів немає", – пояснив Павло Нарожний.

Він припускає, що китайська влада все ж задумується про наслідки такого великого конфлікту.

"Їм ціквавіші території Росії з величезною кількістю ресурсів", – пояснив військовий експерт.

За його словами, тактична сила для Китаю не дуже цікава.

З технічної точки зору вони можуть постачати, але з геополітичної точки зору, то це, як на мене, малоймовірний сценарій,

– зауважив він.

Нарожний підкреслив, що китайці прагнуть утвердити лідера на найближчі 10 років, а співпраця з Росією, ймовірно, не найкращий варіант на шляху до цього.

Значення китайського озброєння в росіян для України

Військовий експерт розповів, що саме отримання росіянами артилерійських боєприпасів буде небезпечним для ЗСУ.

"У росіян зараз снарядний голод", – додав він.

Павло Нарожний повідомив, що очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вже публікував відео із тілами своїх найманців і скаржився на нестачу боєприпасів. Таку ж думку поширювала в соцмережах і 155 бригада морської піхоти.

За його словами, згідно з офіційною статистикою Генштабу України, влітку росіяни стріляли 50 тисяч снарядів. У цей час спостерігалися значні втрати з українського боку під час наступу Росії. Зараз же мовиться про 5–7 тисяч пострілів на добу, що приблизно в 10 разів менше.

Якщо вони знову повернуться до темпу стрільби в 50 тисяч, а для цього їм треба як снаряди, так і стволи, це означає, що Росія буде наступати,

– пояснив він.

Військовий експерт додав, що наявність у росіян великої кількості китайських дронів-розвідників, дронів-камікадзе на безпосередній зоні зіткнення з дальністю 1–2 кілометри, передуватиме знищенню української піхоти на першій лінії фронту.

"Це не означає для нас катастрофи, але дуже підсилиться російська армія", – підсумував він.

Нарожний заспокоїв, що наразі ознак для розвитку таких дій немає. Тому росіяни користуються виключно комерційними дронами китайського виробництва. До того ж вони не ударні і не розвідуальні.

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