Об этом 24 каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он также отметил, что Тайвань является первой демократией Азии с третьей экономикой мира, это не просто остров и самое важное, Тайвань – не Китай.

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По словам специалиста, когда началось полномасштабное вторжение россии в Украину, мы получили четкую позицию Тайваня – поддержка Украины на всех уровнях, несмотря на наше полное игнорирование этой страны.

Артур Харитонов президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Но за все эти месяцы полномасштабной войны, по-моему, мы достаточно хорошо проработали первый уровень взаимодействия. Тайвань наложил все возможные санкции на россию и беларусь, отрезав их от собственного прогресса. Речь идет о полупроводниках и высоких технологиях, которые нужны для производства оружия в двух государствах-ничтожествах.

Также Харитонов отмечает, что именно по инициативе Тайваня состоялись встречи глав украинских городов в Лугано. Средства от Тайваня уже получил Чернигов, очень сильно пострадавший от российского нашествия.

По словам эксперта, такие действия Тайваня показывают нам то, что эта страна готова нас поддерживать при любых условиях и по всем направлениям.

Детальнее о поддержке Украины со стороны Тайваня: смотрите видео