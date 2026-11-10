"Я был шокирован": Фицо рассказал о разговоре с Корецким

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг требования немецкого канцлера Фридриха Мерца о финансовой поддержке Киева. Он также провел беседу со своим украинским коллегой Сергеем Корецким.

Политик сказал, что был шокирован. Об этом словацкий премьер заявил во время выступления перед журналистами в Братиславе.

Что сказал Фицо о разговоре с Корецким?

Глава правительства напомнил о недавних совместных правительственных консультациях между Украиной и Словакией. По словам главы словацкого правительства, отдельная непубличная беседа с украинским коллегой произвела на него ошеломляющее впечатление из-за услышанных оценок перспектив боевых действий.

Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня была частная беседа с премьер-министром Украины, и я был шокирован этой беседой. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем,

– заявил Фицо.

Он признался, что не может сказать больше, поскольку должен уважать конфиденциальность разговора.

Как в Братиславе отреагировали на требование Берлина?

Также словацкий премьер резко раскритиковал призывы главы правительства Германии. Фридрих Мерц требовал выделить дополнительные средства для нужд Киева.

Словакия не будет участвовать в предоставлении очередного кредита в размере 70 миллиардов для Украины, точка. Мы закончили. А что будет потом, я не знаю. Это полная чепуха, вся эта война – полная чепуха. Это убийство людей, которое кому-то выгодно. Ради денег, ради влияния. Я это отвергаю,

– сказал Фицо.

В своем обращении к немецкому канцлеру Фицо подчеркнул, что Берлин неоднократно допускал стратегические просчеты в прошлом. По его мнению, Германия ранее ошибалась в вопросах массовой миграции и ядерной энергетики, а теперь снова делает ошибочный шаг, настаивая на финансировании войны.

Напомним, Financial Times писала, что Фридрих Мерц пообещал заблокировать бюджет Евросоюза, если члены блока не согласятся вносить справедливый вклад в помощь Украине. Речь идет о семилетнем бюджете блока на 2028–2034 годы.

Отметим, что Германия является крупнейшим донором бюджета Евросоюза. В то же время четыре государства, которые не желают участвовать в финансировании Украины, являются чистыми получателями выплат из фондов ЕС.