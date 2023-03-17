Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, в США большинство поддерживает Украину, поэтому часть избирателей республиканской партии может отойти из-за таких заявлений, которые делает Десантис и другие.
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Раскол среди республиканцев
Рыбарчук отметил, что у республиканской партии США произошел раскол. Среди членов партии есть союзники Украины, которые не представляют, как можно поддерживать Россию, а есть сторонники риторики Дональда Трампа.
Есть часть "трампистов". Молодой и циничный Десантис – это такая реинкарнация Трампа, только он умнее и младше. Некоторые американские эксперты говорят, что он залез огород в Трампа, чтобы забрать у него часть избирателей,
– заметил он.
Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" убежден, что часть избирателей республиканской партии может отойти из-за таких заявлений, которые делает Десантис и другие.
По мнению Олега Рыбачука, раскол среди республиканцев – большая мотивация для администрации президента США Джо Байдена не затягивать с предоставлением Украине необходимого вооружения.
"Также нужно определиться с конечной целью. Если конечная цель – победа, то в их внутриполитических интересах достичь ее в этом году, а не откладывать на следующий год, когда уже начнется активная кампания (президентская – 24 Канал)", – считает эксперт.
Рыбарчук о спорах по Украине в США: смотрите видео
США поддерживают Украину
Как утверждает Рыбарчук, большинство в Соединенных Штатах поддерживают Украину. Он припомнил, как ездил во Флориду выступать на конференции в международном институте перед испаноязычной публикой.
"Я был удивлен, сколько людей сочли нужным подойти и выразить свою поддержку. В среднем США симпатизируют украинцам, знают, что у нас война, кто на нас напал и хотят нас поддержать. Для политики это важно", – добавил он.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
- Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на месте Байдена пошел бы на договоренности с Россией. Политик говорит, что "позволил бы" оккупировать часть Украины.
- Трамп кичился, что при его президентстве, россияне ничего не захватили, потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. Американский политик добавил, мол, это "даже без заключения соглашения".
- Ранее Трамп заявлял, что мог бы решить войну в Украине через 24 часа, устроив личные переговоры Зеленского и Путина. Также он кичился, якобы "может предотвратить" развязывание третьей мировой войны, потому что "хорошо ладит" с Путиным.