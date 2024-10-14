Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, отметив, что после выборов в США, процесс подсчета голосов может затянуться из-за протестов относительно результатов. Это связано с тем, что социология дает разные цифры, поэтому каждый из кандидатов может ожидать победы.

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Выборы в США

Виктор Шлинчак отметил, что в США, из-за различных политических процессов, появились люди, которые во время голосования поддержат кандидата не своей партии. Например, республиканцы, которые должны были бы отдать голос за Дональда Трампа или не придут на избирательные участки, или выберут Камалу Харрис. Часть демократов также может сделать это, и проголосовать за своего оппонента.

Сейчас трудно сказать, какая из этих групп будет преобладать на финишном этапе, поэтому и спрогнозировать любые результаты выборов сложно,

– сказал он.

Помощь Украине

Председатель правления выразил мнение, что Джо Байден, вероятно, не считает, что эффективное завершение его каденции должно быть связано именно с Украиной. Пока неизвестно, захочет ли в последние месяцы правления он решиться на решительные шаги для поддержки нашего государства.

Надо понимать, что тема Украины и Израиля в современных политических реалиях и на электоральном уровне (в США – 24 Кагал) не является приоритетной. Сейчас американцы сконцентрированы сами на себе,

– отметил он.

США постепенно отходят от функции "мирового полисмена", который всегда наводил порядок и выступал за то, чтобы был справедливый мир и распределение влияний в геополитике.

Обратите внимание! Согласно опросу Wall Street Journal в семи штатах, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросах решения войны России против Украины – 50% против 39%.

Виктор Шлинчак считает, что кто бы ни победил на выборах в США, американцы будут продолжать сосредотачиваться на собственной политике, а проблемы, которые происходят в Европе, будут переходить на второй план.