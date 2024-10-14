Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, зазначивши, що після виборів у США, процес підрахунку голосів може затягнутись через протести щодо результатів. Це пов'язано із тим, що соціологія дає різні цифри, тому кожен із кандидатів може очікувати на перемогу.

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Вибори у США

Віктор Шлінчак наголосив, що у США, через різні політичні процеси, з'явилися люди, які під час голосування підтримають кандидата не своєї партії. Наприклад, республіканці, які мали б віддати голос за Дональда Трампа або не прийдуть на виборчі дільниці, або оберуть Камалу Гарріс. Частина демократів також може зробити це, і проголосувати за свого опонента.

Зараз важко сказати, яка із цих груп переважатиме на фінішному етапі, тому й спрогнозувати будь-які результати виборів складно,

– сказав він.

Допомога Україні

Голова правління висловив думку, що Джо Байден, ймовірно, не вважає, що ефективне завершення його каденції має бути пов'язано саме з Україною. Поки невідомо, чи в останні місяці правління він захоче наважитись на рішучі кроки для підтримки нашої держави.

Треба розуміти, що тема України та Ізраїлю у сучасних політичних реаліях та на електоральному рівні (у США – 24 Кагал) не є пріоритетною. Зараз американці сконцентровані самі на собі,

– зауважив він.

США поступово відходять від функції "світового полісмена", який завжди наводив порядок та виступав за те, щоб був справедливий мир та розподіл впливів у геополітиці.

Зверніть увагу! Згідно з опитуванням Wall Street Journal у семи штатах, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питаннях вирішення війни Росії проти України – 50% проти 39%.

Віктор Шлінчак вважає, що хто б не переміг на виборах у США, американці продовжуватимуть зосереджуватись на власній політиці, а проблеми, які є у Європі, переходитимуть на другий план.