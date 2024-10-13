Зокрема, Європа побоюється через обмін розвідданими та майбутнього України. Видання The Telegraph зазначає, що в новій книзі Боб Вудворд написав, що Трамп і Путін спілкувалися щонайменше 7 разів після того, як республіканець залишив свій пост президента США у 2021 році.

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Що відомо про побоювання Європи між Трампом та Путіним

Дуже неприємно думати, що Захід опиниться в ситуації "любовного трикутника" з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Якщо він повернеться, продажі попкорну в Москві та Пекіні злетять до небес. Усе, що їм потрібно, – це сидіти склавши руки та спостерігати, як Захід розривається на частини внутрішніми розбіжностями,

– сказало джерело в європейських дипломатичних колах.

Видання також пояснює, що плани "Трампа 2.0" наразі невизначені, проте Європа зосереджена на способах підтримки України, якщо Вашингтон відмовиться від цього.

Журналісти пояснюють, що одне з питань, яке постало перед лідерами країн Європи, це те, чи зможуть вони заповнити обсяги зброї, поставленої Києву Вашингтоном, якщо, у випадку перемоги на виборах в США, Трамп вирішить припинити постачання зброї.

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Також Дональд Трамп неодноразово говорив, що може завершити війну в Україні. Через це Європа побоюється, що Трамп може змусити Україну поступитися територією Росії в обмін на припинення вогню.

Є також побоювання, що західна розвідка може потрапити до рук Кремля через Трампа, про якого Леон Панетта, колишній глава ЦРУ, нещодавно попередив, що він став "джерелом" для Путіна,

– зазначає видання.

Водночас видання The New York Times з посиланням на власні джерела написало, що Путін намагався сформувати у Трампа негативне враження про Україну ще з 2017 року. Зокрема, російський диктатор говорив про Україну як про "корумповану та сфабриковану" державу.