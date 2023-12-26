Президент Литвы Гитанас Науседа выразил сомнение, что Запад перестанет поддерживать Украину, однако если это произойдет, по его мнению, возрастет угроза агрессии со стороны России для стран Альянса.

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Действительно ли Запад перестанет поддерживать Украину

Гитанас Науседа заявил, что вероятность того, что Запад перестанет поддерживать Украину, очень невелика.

Однако глава Литвы дал понять, что если это произойдет, то вероятность агрессии России по отношению к Литве и НАТО возрастет.

Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся вернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах.

– сказал он.

Глава Литвы добавил, что в случае, если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь – "тогда может случиться так, но вероятность такого сценария невелика".

Он выразил мнение, что "это только желание завязать дискуссию на пустом месте". Он отметил, что ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда оно бросит свой взгляд в сторону НАТО.

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