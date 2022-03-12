Как сообщает Центр противодействия дезинформации, с 24 февраля финансовая поддержка украинцев только растет. Так, за более чем 16 дней удалось собрать почти 12 миллиардов гривен.

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Большинство денег направят на силовые структуры

11,6 миллиарда гривен – сумма, которую уже перевели на нужды украинцев. Большинство средств будут направлены на оборонную сферу, а часть из них – на финансирование гуманитарной помощи.

В частности, в поддержку ВСУ с начала российской агрессии направили примерно 11,4 миллиарда гривен:

Национальной гвардии Украины – 950 миллионов гривен;

Национальной полиции Украины – 1 миллиард 650 миллионов гривен;

Министерству обороны Украины – 8 миллиардов 97 миллионов 400 тысяч гривен;

Государственной пограничной службе – 720 миллионов гривен.

На гуманитарные цели в Минсоцполитики перечислили более 242 миллионов гривен.

Добавим, что с помощью приложения Действие в фонд "Вернись живым" с 28 февраля уже перевели более 130 миллионов гривен.

Мы призываем вас не переводить средства на подозрительные организации, обещающие направить их на украинскую армию. Отдайте предпочтение официальным источникам дотирования наших военных или благотворительным фондам, отчитывающимся о средствах, которые потратили на нужды военных.