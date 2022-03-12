Як повідомляє Центр протидії дезінформації, з 24 лютого фінансова підтримка українців лише зростає. Так, за понад 16 днів вдалося зібрати майже 12 мільярдів гривень.

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Більшість грошей спрямують на силові структури

11,6 мільярда гривень – сума, яку вже переказали на потреби українців. Більшість коштів спрямують на оборонну сферу, а частину з них – на фінансування гуманітарної допомоги.

Зокрема, на підтримку ЗСУ від початку російської агресії спрямували приблизно 11,4 мільярда гривень:

Національній гвардії України – 950 мільйонів гривень;

– 950 мільйонів гривень; Національній поліції України – 1 мільярд 650 мільйонів гривень;

– 1 мільярд 650 мільйонів гривень; Міністерству оборони України – 8 мільярдів 97 мільйонів 400 тисяч гривень;

– 8 мільярдів 97 мільйонів 400 тисяч гривень; Державній прикордонній службі – 720 мільйонів гривень.

На гуманітарні цілі у Мінсоцполітики перерахували понад 242 мільйони гривень.

Додамо, що з допомогою застосунку Дія у фонд "Повернись живим" з 28 лютого уже переказали понад 130 мільйонів гривень.

Ми закликаємо вас не переказувати кошти на підозрілі організації, які обіцяють спрямувати їх на українську армію. Віддайте перевагу офіційним джерелам дотування наших військових або благодійним фондам, які звітуються про кошти, які витратили на потреби військових.

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