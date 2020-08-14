В поддержку жертв реперсий в Беларуси хотят создать международный фонд
В результате политических репрессий в Беларуси пострадали уже около 7 тысяч человек. В Литве предлагают создать специальный фонд для поддержки пострадавших протестующих.
С таким предложением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Своей идеей он поделился в твиттере.
К слову ООН считает, что в Беларуси есть больше жертв, чем об этом говорят
Несмотря на то, что люди Беларуси страдают от репрессий, теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси,
– заявил Линкявичус.
Он также предложил в ближайшее время обсудить и определить то, в каком формате будет существовать такой фонд, когда он будет создан.
Коротко о том, что происходит в Беларуси
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно о как минимум двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
- Протесты в Беларуси уже идут 5 дней. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – 10 августа. После белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошла до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ.