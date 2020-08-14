В результате политических репрессий в Беларуси пострадали уже около 7 тысяч человек. В Литве предлагают создать специальный фонд для поддержки пострадавших протестующих.

С таким предложением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Своей идеей он поделился в твиттере.

К слову ООН считает, что в Беларуси есть больше жертв, чем об этом говорят

Несмотря на то, что люди Беларуси страдают от репрессий, теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси,

– заявил Линкявичус.

Он также предложил в ближайшее время обсудить и определить то, в каком формате будет существовать такой фонд, когда он будет создан.

Given that people of #Belarus are suffering from ongoing repressions, loosing their jobs and their income, I am suggesting to launch the #EU fund for the support of the victims of the repressions in Belarus. The modalities of such fund could be decided in the near future . - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 13, 2020

Коротко о том, что происходит в Беларуси