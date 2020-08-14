На підтримку жертв реперсій у Білорусі хочуть створити міжнародний фонд
Внаслідок політичних репресій у Білорусі постраждали вже близько 7 тисяч людей. У Литві пропонують створити спеціальний фонд для підтримки постраждалих протестувальників.
З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. Своєю ідеєю він поділився у твіттері.
До слова ООН вважає, що в Білорусі є більше жертв, ніж про це говорять
Зважаючи на те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу та доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі,
– заявив Лінкявічус.
Він також запропонував найближчим часом обговорити й визначити те, в якому форматі існуватиме такий фонд, коли його буде створено.
Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.