Внаслідок політичних репресій у Білорусі постраждали вже близько 7 тисяч людей. У Литві пропонують створити спеціальний фонд для підтримки постраждалих протестувальників.

З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. Своєю ідеєю він поділився у твіттері.

До слова ООН вважає, що в Білорусі є більше жертв, ніж про це говорять

Зважаючи на те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу та доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі,

– заявив Лінкявічус.

Він також запропонував найближчим часом обговорити й визначити те, в якому форматі існуватиме такий фонд, коли його буде створено.

Given that people of #Belarus are suffering from ongoing repressions, loosing their jobs and their income, I am suggesting to launch the #EU fund for the support of the victims of the repressions in Belarus. The modalities of such fund could be decided in the near future. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 13, 2020

Коротко про те, що відбувається в Білорусі