Критически необходимо: как ООН помогает Харькову готовиться к отопительному сезону

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди анонсировал помощь Харькову и области для подготовки к отопительному сезону. Каждая установка является крайне необходимой и жизненно важной.

Также ООН поможет с модульными домами. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что установки от партнеров нужно собрать и доставить, что занимает много времени.

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Как ООН помогает Харькову готовиться к отопительному сезону

По словам корреспондента, коммунальщики Харькова ищут различные пути и способы, чтобы найти генераторы и установки, которые будут питать город осенью и зимой. Для общин Харьковской области уже было передано 10 генераторов.

Недавно в Харьков с визитом прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который анонсировал очередную помощь, направленную на поддержку региона в отопительный сезон.

Это очень важно, ведь каждая установка, которую передают, буквально жизненно важна, чтобы обеспечивать жизнь нашего региона,

– подчеркнула Черненко.

Гранди сообщил, что организация выделит что организация выделит 100 миллионов долларов на помощь в зимний период Харькову. ООН не может сделать большую реконструкцию, но передаст средства. Кроме этого, он пообещал помочь городу с модульными домами.

Корреспондентка рассказала, что кроме этого другие организации и меценаты передают для региона определенные установки для обеспечения энергии.

Председатель Харьковской администрации Олег Синегубов заявил, что для Харькова, чтобы пережить отопительный сезон, нужно 95 когенерационных установок, а в целом и для области 133 таких установок и 75 модульных газовых котельных.

Что-то уже есть, но этого количества недостаточно. Что-то уже зарезервировано, чтобы оно прибыло, на что-то выделены деньги. Однако это нужно изготовить и доставить в Харьков и область,

– отметила Черненко.

Она подчеркнула, что это критически необходимо, ведь сейчас в Харьковской области повреждено 700 объектов электроснабжения из-за российских обстрелов. Правительство также выделило 2 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону. Кроме этого, Харьковщина получила грант от мирового банка для обеспечения электроэнергии.