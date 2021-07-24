Подготовка хоккейного клуба "Донбасс" к новому сезону оказалась под угрозой срыва

Историческое событие для всего украинского хоккея – впервые клуб из Украины ХК "Донбасс" примет участие в самом престижном турнире Европы – Хоккейной Лиге чемпионов. Матчи должны стартовать уже осенью. Однако это масштабное для всей спортивной Украины событие под угрозой срыва.

ХК "Донбасс" – это флагман украинского хоккея, восьмикратный чемпион Украины – единственный клуб, который выиграл престижный европейский трофей, Континентальный кубок Международной федерации хоккея. В 2014 команда переехала в Дружковку, и постоянно тренировалась на ледовой арене "Альтаир".

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Остановка подготовки ледовой арены

Спортсмены начали плановую подготовку к новому сезону 2021 – 2022. Впрочем, недавно местные власти остановили процесс запуска ледовой арены. По договоренности с администрацией заливку льда должны были начать с середины июля, чтобы хоккеисты получили возможность уже 1 августа начать тренировки. Внезапная остановка подготовки ледовой арены по приказу чиновников очень обеспокоила руководство клуба

"Мы обратились к руководству города за уточнениями по подготовке ледового покрытия. Нам сказали, что 22 июля состоится сессия горсовета, на которой планируют выделить часть финансирования для запуска ледовой арены. Если сессия не состоится, то "Альтаир" будут вынуждены закрыть. Но, к сожалению, еще до начала сессии, 22 июля в 8 часов утра, приняли решение остановить холодильное оборудование", – сказал директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко.

Хоккеисты начали подготовку к новому сезону: смотрите видео

За 7 лет хоккейный клуб "Донбасс" стал визитной карточкой Дружковки. Восьмикратный чемпион Украины проводит матчи чемпионатов Украины, турниры и массово-культурные мероприятия. Дончане способствуют развитию спорта в регионе, воспитанию молодого поколения спортсменов, популяризируют здоровый образ жизни.

Кроме того донецкий клуб реализует социальные и благотворительные проекты. Хоккейный клуб "Донбасс" призывает спортивную общину обратить внимание на действия чиновников Дружковки и не допустить срыва подготовки команды к новому сезону. Хоккеисты начали подготовку к новому сезону: смотрите видео