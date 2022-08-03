Подготовка к войне и задачи, о которых не говорят: откровенный разговор с бойцом Сил спецопераций

Самой молодой составляющей ВСУ – Силам специальных операций – недавно исполнилось шесть лет. В состав ССО входят хорошо подготовленные профессионалы. Поэтому отбор на службу проходят всего 10% из всех желающих. Кредом бойцов является "превосходство качества над количеством".

О присоединении в ряды Сил специальных операций, подготовке к войне россии против Украины и задачах, о которых не говорят, – журналисты сайта 24 канала пообщались с бойцом ССО, пожелавшим остаться анонимным из соображений безопасности.

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"Полный "карт бланш" на ведение боевых действий"

Большое внимание в ССО уделяется подготовке личного состава по стандартам НАТО. Для того чтобы попасть на службу в эту составляющую ВСУ, кандидат должен подать заявку на прохождение квалификационного курса. Далее – тяжелые испытания на полигоне.

Украинский защитник подписал контракт с Силами спецопераций в 2018 году. По его словам, на тот момент он не сильно углублялся в специфику работы и не выбирал ССО за его "элитарность".

Все было гораздо обыденнее: только этот род войск на тот момент имел полный "карт бланш" на ведение боевых действий на Востоке Украины. В то время как за неимением политической воли другие роды войск ВСУ не применялись на всю свою мощь, а использовались только в позиционной войне с кучей ограничений по открытию огня,

– рассказал он.

Кредом бойцов является "превосходство качества над количеством" / Фото предоставлено бойцом ССО

Как происходит отбор в Силы спецопераций

Чтобы пройти отбор в Силы специальных операций необходимо было сдать физические нормативы (бег три километра, подтягивание, отжим, пресс); пройти психологический тест и собеседование с командиром боевой группы. Если ты проходишь этот исходный контроль, то подписываешь контракт с частью. Однако есть условие: через год после подписания контракта, если боец захочет находиться на боевой должности, то вынужден пройти Q-курс.

Боец ССО / Фото предоставлено защитником

Подготовка спецназовцев происходит по двум направлениям:

Индивидуальная определяется специальностью "оператора": медицина, высокоточная стрельба (снайпинг), инженерная подготовка, тяжелое вооружение (пулеметы, минометы, ПТРК, ПЗРК), курсы лидерства, радиосвязь. Соответственно существует множество курсов и внутри ССО на базах подготовки, и в ВСУ в учебных центрах;

определяется специальностью "оператора": медицина, высокоточная стрельба (снайпинг), инженерная подготовка, тяжелое вооружение (пулеметы, минометы, ПТРК, ПЗРК), курсы лидерства, радиосвязь. Соответственно существует множество курсов и внутри ССО на базах подготовки, и в ВСУ в учебных центрах; Коллективная – это действия в составе подразделения, тактика малых групп, огневая подготовка, боевая слаженность, инструменты специальной разведки (поиск, рейд, засада, диверсии). Эта подготовка является перманентна и проходит циклически для взаимодействия друг с другом.

В ССО входят хорошо обученные и мотивированные армейцы / Фото предоставлено украинским защитником

Род войск ССО отличается только тактикой применения, отметил украинский защитник. Каждое оружие имеет свое предназначение и должно быть достаточно утилитарным.

Мы не "сверхлюди" и, например, группа ССО не может заменить, в доктрине ВСУ танковую роту или взвод ДШВ при штурме. Иногда "воеводы" забывают это и отдают приказ "взять деревню, в которой находятся 30 единиц вражеской техники, силами двух групп ССО". Однако мы не боимся "замазать руки" и беремся иногда за те задачи, которые не предусмотрены нашей тактикой применения

– отметил боец.

Подобный "совковый" подход существует у врага – использовать подразделения разведки как штурмовые или для выполнения несуразных им задач. Это выливается в большие потери. К примеру, защитник припомнил штурм Гостомельского аэропорта бойцами 45 ОБРСНН (отдельной бригады специального назначения при вдв рф).

Боец ССО во время выполнения задания / Фото предоставлено защитником

В мировой практике, по словам бойца, существует два подхода к подразделениям "спецназа":

Западный: SAS (special air service) Великобритании, SOCCOM или Командование Сил Специальных Операций США, включающих такие известные подразделения как: 75 полк рейнджеров, "зеленые береты", "морские котики", marsoc riders, PJ и другие, KSK Германии, GIGN во Франции.

SAS (special air service) Великобритании, SOCCOM или Командование Сил Специальных Операций США, включающих такие известные подразделения как: 75 полк рейнджеров, "зеленые береты", "морские котики", marsoc riders, PJ и другие, KSK Германии, GIGN во Франции. Восточный или советский: бригады Специального Назначения СССР и их наследники в странах, образовавшихся после распада Союза, спецподразделения КГБ, ФСБ, СБУ типа "Альфы", "Вымпел", "Алмаз".

"Мы не боимся "замазать руки" / Фото предоставлено бойцом Сил спецопераций ВСУ

ССО Украины начало формироваться на базе полков СПП (специального назначения), у которых были своя традиция, своя штатно-должностная структура. С людьми, которые там служили достаточно долго и привыкли именно к такой тактике применения. Основным шаблоном формирования ССО Украины стали ССО Западного – НАТОвского типа.

По словам защитника, между сторонниками двух подходов возникал довольно часто конфликт. Одни говорили, что "все советское нужно отбросить", другие – что "американцы с союзниками воевали только с пастухами в Афганистане, и их методики не подойдут для нашей войны".

Достаточно мудрые командиры, особенно младшего звена, понимают, что нам нужен не конфликт подходов, а их симбиоз, и мудро олицетворяют и один, и другой подход на практике.

– сказал он.

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"Война за будущее всего человечества"

К моменту полномасштабного вторжения россии наш собеседник вместе с собратьями уже находились в воинской части. Ведь мобилизацию ОР-1 объявили еще 22 февраля. Поэтому все действовали по алгоритму во время тревоги, ни у кого не было панических настроений, многие думали, что "наконец-то это все закончится чем-то".

Почему закончится? Потому что те, кто имеет хоть малейшее политическое понимание и знание истории на уровне 11-х классов, понимали, что когда-то это противостояние должно произойти. Наш северный сосед на экзистенциальном уровне является нашим врагом и рано или поздно должен был проявить свою сущность. Мы с собратьями не обманывали себя в том, что будет новый этап противостояния, никто только не знал, когда он будет,

– заметил защитник.

На вопрос, какие задачи выполняют бойцы ССО в 2022 году, мужчина ответил, что "те, о которых не говорят. Возможно, после войны раскроют некоторые из наших операций – от рутинных и до операций стратегического уровня. Однако, мы присутствуем почти на театрах боевых действий, которые сейчас ведут Силы Обороны Украины".

"Понимали, что когда-то это противостояние должно произойти" / Фото предоставлено военным

Эта война, во-первых, для меня является войной за выживание украинского народа как такового. А во-вторых, это война за будущее всего человечества и рационального подхода к существованию. В то время, когда вся планета зареклась "никогда снова", мы видим, как человеческая жизнь сводится к простой статистике смертности от оружия и становится рутиной. Если такой мир останется в дальнейшем, то заслуживает ли он существования вообще?

– подчеркнул он.

Потому, добавил защитник, это борьба за жизнь нашего будущего как социума, а не только страны и народа.

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