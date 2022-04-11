Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире российского журналиста Марка Фейгина, передает 24 канал.

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По словам Арестовича, отдельные люди проводят целенаправленную компанию, чтобы в стране, в которой идет война, поссорить Главнокомандующего и Верховного Главнокомандующего. Все эти люди, как утверждает советник ОП, записные патриоты в вышиванках и с хорошим украинским языком.

Сейчас у нас не просто срач, а срач на крови. Жесточайший. Мы знаем, кто это делает и за чей счет. Ужас – это не Буча, а ужас это то, как пытаются заработать политические баллы на Буче и топить оппонентов,

– подчеркнул Арестович.

Однако он подчеркнул, что визит Валерия Залужного в офис Президента показал, что между ним и Зеленским нет разногласий.

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Добавим, что 10 апреля президент Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами, главой Офиса Президента и руководителями силовых ведомств и СНБО.

Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и для усиления санкционного давления на Россию. Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении страны-агрессора и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета.

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