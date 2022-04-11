Про це сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі російського журналіста Марка Фейгіна, передає 24 канал.

Важливо Зеленський зробив Маріуполь для себе темою номер один, – Арестович

За словами Арестовича, окремі люди проводять цілеспрямовану компанію, щоб у країні, в якій триває війна, посварити Головнокомандувача та Верховного Головнокомандувача. Всі ці люди, як стверджує радник ОП, записні патріоти у вишиванках та з гарною українською мовою.

Зараз у нас не просто срач, а срач на крові. Найжорстокіший. Ми знаємо, хто це робить та за чий кошт. Жах – це не Буча, а жах це те, як намагаються заробити політичні бали на Бучі і топити опонентів,

– наголосив Арестович.

Однак він підкреслив, що візит Валерія Залужного до Офісу Президента показав, що між ним та Зеленським немає розбіжностей.

Арестович про ігри політиків у час війни: дивіться відео

Додамо, що 10 квітня президент Володимир Зеленський провів нараду із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами, главою Офісу Президента та керівниками силових відомств та РНБО.

Учасники обговорили необхідні дипломатичні зусилля для нарощування оборонної підтримки нашої держави та задля посилення санкційного тиску на Росію. Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо країни-агресорки та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету.