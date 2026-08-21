Уже этим занимается: что, помимо обстрелов Украины, Россия может приготовить зимой

Западные СМИ сообщают, что европейские политики опасаются, что Дональд Трамп может пойти на прямые договоренности с Москвой относительно Украины, не учитывая позицию Европы. Очевидно, что американский президент стремится изменить ситуацию в сфере безопасности, а Россия этим пользуется.

На самом деле такие сообщения не новы и появились еще в 2025 году. Об этом 24 Канал рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, добавив, что Россия уже готовится к эскалации. Еще сильнее мы сможем это ощутить зимой.

Почему Запад до сих пор не единодушен в вопросе Украины

Следует понимать, что Соединенные Штаты Америки остаются членом НАТО. Они сотрудничают с Европой. Поэтому во время президентства Трампа мы не увидим ни выхода США из НАТО – поскольку законодательство запрещает ему это сделать, – ни усиления помощи европейцам.

Но период его второго срока ознаменуется тем, что он заставил Европу несколько изменить подходы к собственной безопасности. К сожалению, это не означает, что европейцы полностью переориентируются или что у них появилось понимание необходимости укрепления собственной безопасности за счет увеличения расходов на оборону. Политики по-прежнему занимаются отсрочкой угрозы.

"Но из-за того, что Россия готова к эскалации в странах НАТО и к продолжению войны в Украине, это может означать не слишком много приятных сценариев для нас. Владимир Зеленский уже выражал определенные сомнения относительно оказания помощи со стороны европейцев на зимний период", – отметил Валерий Клочок.

К какой тактике Россия может перейти зимой: смотрите видео

Сегодня наши партнеры пытаются добиться соглашения о завершении российско-украинской войны, в частности европейцы с учетом собственных интересов, а также Трамп. Но у них разное видение этого. Несмотря на все свои заявления, Трамп до сих пор не добился конкретных сдвигов в переговорах.

Сейчас России очень важно спровоцировать Запад на давление на Украину. Но пока в Европе нет единого голоса, чтобы этому противостоять. Это мы видим даже на примере санкций. Единства до сих пор нет, а условия "адского" пакета, который обещают объявить осенью, неизвестны.

К каким коварным действиям уже готовится Россия

Стоит признать, что сегодня ситуация довольно сложная. Она представляет для нас особую угрозу, учитывая приближающуюся зиму и сообщения о том, что Россия накапливает баллистическое оружие. Однако не стоит забывать, что Украина также создает проблемы для россиян.

Поскольку россияне не могут опередить нас технологически, они попытаются расширить зону боевых действий. Сегодня можно констатировать, что Россия уже это делает,

– подчеркнул Клочок.

Например, Военно-воздушные силы Испании сбили дрон в воздушном пространстве Румынии. Уже не впервые мы фиксировали случаи, когда ракеты или дроны залетали на территорию Польши, стран Балтии.

"Россия расширяет зону боевых действий и так провоцирует Европу на определенные шаги. Все это может привести к тому, что мы получим соглашение о прекращении огня без заключения какого-либо мирного договора", – предположил аналитик.

Он добавил, что такое решение может показаться неприятным, но, скорее всего, оно будет наиболее приемлемым в нынешней политической ситуации.