Зеленский рассказал о дипломатической работе суток

В частности, разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, консультации с высокой делегацией Польши, обращение к студенческому сообществу США и т.д. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинскому народу 16 мая, сообщает 24 канал.

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Сохраняем максимальную дипломатическую активность и на других направлениях в интересах Украины,

– отметил глава государства.

Так, в течение суток 16 мая:

Зеленский поговорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой . Темой их разговора было ускорение предоставления Украине финансовой помощи, учитывая дефицит государственного бюджета во время войны, а это около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Также говорили об основных направлениях дальнейшего взаимодействия. Он подчеркнул, что накануне встречи министров финансов стран "Большой семерки" эти переговоры с директором МВФ являются непосредственной подготовкой очень важных решений для Украины.

. Темой их разговора было ускорение предоставления Украине финансовой помощи, учитывая дефицит государственного бюджета во время войны, а это около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Также говорили об основных направлениях дальнейшего взаимодействия. Он подчеркнул, что накануне встречи министров финансов стран "Большой семерки" эти переговоры с директором МВФ являются непосредственной подготовкой очень важных решений для Украины. С высокой делегацией Польши , прибывшей в Киев, состоялись консультации по взаимодействию на уровне ЕС. В частности, речь идет об ускорении интеграции Украины в Евросоюз и ожидаемом решении о статусе кандидата для Украины.

, прибывшей в Киев, состоялись консультации по взаимодействию на уровне ЕС. В частности, речь идет об ускорении интеграции Украины в Евросоюз и ожидаемом решении о статусе кандидата для Украины. Работают и над тем, чтобы Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санкций против России , в том числе нефтяное эмбарго должно быть его частью. Владимир Зеленский подчеркнул, что это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы.

, в том числе нефтяное эмбарго должно быть его частью. Владимир Зеленский подчеркнул, что это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы. Глава государства обратился к студенческому сообществу США, а также пообщался с ректорами и президентами этих учебных заведений. Он говорил студентам о важности правильного выбора в жизни каждого человека, впрочем, ключевой вопрос – вовлечение их университетов в восстановление нашей образовательной системы. Также обсудили и политическую тематику – защиту демократии, противодействие пропаганде России и фейкам.

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