Зеленский рассказал о дипломатической работе суток
В частности, разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, консультации с высокой делегацией Польши, обращение к студенческому сообществу США и т.д. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинскому народу 16 мая, сообщает 24 канал.
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Сохраняем максимальную дипломатическую активность и на других направлениях в интересах Украины,
– отметил глава государства.
Так, в течение суток 16 мая:
- Зеленский поговорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Темой их разговора было ускорение предоставления Украине финансовой помощи, учитывая дефицит государственного бюджета во время войны, а это около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Также говорили об основных направлениях дальнейшего взаимодействия. Он подчеркнул, что накануне встречи министров финансов стран "Большой семерки" эти переговоры с директором МВФ являются непосредственной подготовкой очень важных решений для Украины.
- С высокой делегацией Польши, прибывшей в Киев, состоялись консультации по взаимодействию на уровне ЕС. В частности, речь идет об ускорении интеграции Украины в Евросоюз и ожидаемом решении о статусе кандидата для Украины.
- Работают и над тем, чтобы Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санкций против России, в том числе нефтяное эмбарго должно быть его частью. Владимир Зеленский подчеркнул, что это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы.
- Глава государства обратился к студенческому сообществу США, а также пообщался с ректорами и президентами этих учебных заведений. Он говорил студентам о важности правильного выбора в жизни каждого человека, впрочем, ключевой вопрос – вовлечение их университетов в восстановление нашей образовательной системы. Также обсудили и политическую тематику – защиту демократии, противодействие пропаганде России и фейкам.
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