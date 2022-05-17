Зеленський розповів про дипломатичну роботу доби

Зокрема, розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, консультації з високою делегацією Польщі, звернення до студентської спільноти США тощо. Про все це розповів президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українського народу 16 травня, повідомляє 24 канал.

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Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України,

– зазначив глава держави.

Так, впродовж доби 16 травня:

Зеленський поговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою . Темою їхньої розмови було пришвидшення надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Також говорили про основні напрямки подальшої взаємодії. Він підкреслив, що напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з директоркою МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України.

. Темою їхньої розмови було пришвидшення надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Також говорили про основні напрямки подальшої взаємодії. Він підкреслив, що напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з директоркою МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України. з високою делегацією Польщі , яка прибула до Києва, відбулись консультації щодо взаємодії на рівні ЄС. Зокрема, мовиться про прискорення інтеграції України в Євросоюз і очікуваного рішення про статус кандидата для України.

, яка прибула до Києва, відбулись консультації щодо взаємодії на рівні ЄС. Зокрема, мовиться про прискорення інтеграції України в Євросоюз і очікуваного рішення про статус кандидата для України. працюють і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії , зокрема нафтове ембарго має бути його частиною. Володимир Зеленський підкреслив, що це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи.

, зокрема нафтове ембарго має бути його частиною. Володимир Зеленський підкреслив, що це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи. очільник держави звернувся до студентської спільноти США, а також поспілкувався з ректорами і президентами цих навчальних закладів. Він говорив студентам про важливість правильного вибору в житті кожної людини, втім, ключове питання – залучення їхніх університетів до відновлення нашої освітньої системи. Також обговорили і політичну тематику – захист демократії, протидію пропаганді Росії і фейкам.

До теми – нічне звернення Зеленського: дивіться відео