Зеленський зазначив, що Україна свій вибір зробила – наша держава більше ніколи не буде жертвою та просто спостерігачем за життям.

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Ми можемо, хочемо і будемо суб'єктами в житті. Ось звідки наша сила, наше потужне прагнення до свободи, яку ми виборюємо для себе,

– наголосив президент.

Виступ Зеленського

До зустрічі із Зеленським долучились близько пів сотні університетів США. Наприклад, Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University.

Спочатку Зеленський навів студентам свій приклад. Він розповів, що навчався на юридичному факультеті, практикувався у суді, потім став артистом, продюсером, бізнесменом. А потім – президентом прекрасної держави.

"Кожен із цих етапів був нібито різним життям. Але насправді це одне життя. Це відповідь на запитання, хто ти є в житті. Ти субʼєкт чи ти просто спостерігаєш", – додав політик.

Україна не буде жертвою

Глава держави зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії чув дуже багато порад. Усі вони зводилися до того, що потрібно змиритися з тим, що Україна стала жертвою окупації Росії й шансів для опору нібито майже немає. Так, Зеленський пригадав, як йому радили поїхати з України, бо ніхто не зможе зупинити Росію.

Однак він констатував, що ці пропозиції були хибними. Вони не враховували того, хто ми є, бо наша країна більше ніколи не буде жертвою.

Подяка американцям

Зеленський визнав, що є держави, які докладають максимум зусиль, аби захистити свободу та допомогти нам зупинити агресію Росії.

Саме цю роль обрали Сполучені Штати Америки, і я дуже вдячний вашому народові, вашим лідерам за цей вибір,

– наголосив президент.

Він додав, що це також відповідь на те, ким ви хочете бути в житті – тими, хто може захистити й захищає демократію, свободу, свій спосіб життя, своїх людей, свій погляд на світ, в якому немає місця війнам чи насильству.

Дивіться виступ Зеленського перед американськими студентами: