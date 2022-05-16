Зеленский отметил, что Украина свой выбор сделала – наше государство больше никогда не будет жертвой и просто наблюдателем за жизнью.

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Мы можем, хотим и будем субъектами в жизни. Вот откуда наша сила, наше мощное стремление к свободе, которую мы отстаиваем для себя,

– подчеркнул президент.

Выступление Зеленского

К встрече с Зеленским присоединились около полусотни университетов США. Например, Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University.

Сначала Зеленский привел студентам свой пример. Он рассказал, что учился на юридическом факультете, практиковался в суде, затем стал артистом, продюсером, бизнесменом. А потом – президентом прекрасного государства.

"Каждый из этих этапов был якобы разной жизнью. Но на самом деле это одна жизнь. Это ответ на вопрос, кто ты есть в жизни. Ты субъект или ты просто наблюдаешь", – добавил политик.

Украина не будет жертвой

Глава государства отметил, что после полномасштабного вторжения России слышал очень много советов. Все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой оккупации России и шансов для сопротивления якобы почти нет. Так, Зеленский вспомнил, как ему советовали уехать из Украины, потому что никто не сможет остановить Россию.

Однако он констатировал, что эти предложения были ошибочными. Они не учитывали того, кто мы есть, потому что наша страна больше никогда не будет жертвой.

Благодарность американцам

Зеленский признал, что есть государства, которые прилагают максимум усилий, чтобы защитить свободу и помочь нам остановить агрессию России.

Именно эту роль выбрали Соединенные Штаты Америки, и я очень благодарен вашему народу, вашим лидерам за этот выбор,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что это также ответ на то, кем вы хотите быть в жизни – теми, кто может защитить и защищает демократию, свободу, свой образ жизни, своих людей, свой взгляд на мир, в котором нет места войнам или насилию.

Смотрите выступление Зеленского перед американскими студентами: