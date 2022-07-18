Минобороны Великобритании показало еще одно видео, как готовятся воины ВСУ

Украинские воины показывают большие успехи на поле боя. Также они тренируются, чтобы впоследствии быть еще более искусными в этой войне против россиян.

Великобритания взяла украинских солдат на обучение. Это произошло в рамках новой военной программы под ее руководством.

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ВСУ должны стать более смертоносными для врага

Наши воины во время учений в Великобритании получают навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективными и смертоносными на передовой во время защиты Украины.

Как отмечает Генштаб, программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против вторжения ничем не спровоцированного кремля.

Эта новая амбициозная обучающая программа является следующим этапом нашей поддержки ВСУ в их борьбе с российской агрессией. Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине отстроить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, когда защищает собственный суверенитет и право выбирать будущее,

– сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В рамках операции ORBITAL королевство поддерживало наше государство долгий период. С 2015 по 2022 год Великобритания подготовила 22 тысячи украинцев. Новая программа будет опираться на этот успех и продемонстрирует неизменное лидерство этой страны в ответе на военные требования Украины с развитием войны.

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Помощь Великобритании

Это государство стало едва ли не основным двигателем поддержки Украины в нашей борьбе против врага. Премьер Борис Джонсон пообещал, что даже после его отставки эта тенденция будет продолжаться. Например, недавно решили выделить нашему государству еще миллиард фунтов. Также британцы направят новейший авианосец на восточный фланг НАТО и дополнительно 1000 военных. А украинские воины учатся в Великобритании.

Великобритания также ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список попал и самый богатый человек россии в 2021 году – олигарх Владимир Потанин.

А командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уигстон уверял, что британские военные самолеты и пилоты готовы к войне с Россией при условии, что она будет угрожать Лондону или его союзникам.

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