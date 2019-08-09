Подготовка новых протестов в Москве: российские власти пошли на хитрость

Очередная акция протеста в Москве намечена на 10 августа. В этот день Федеральная служба исполнения наказаний России решила провести в городе турнир по вождению автозаков.

Турнир якобы проводится уже третий год подряд и приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, основанной в 2017 году, об этом сообщает ТАСС.

Что надо знать: Новая волна протестов в России – силовики решили отключить интернет

В этом действе должны принять участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России. Они должны продемонстрировать "навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы".

Вместе с тем 10 августа в Москве должна пройти очередная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городской парламент. На этот раз протест согласован – власти Москвы разрешили митинг с количеством участников в 100 тысяч человек.

Для России такие мероприятия в дни протестов – традиционные. Так, параллельно с предыдущей акцией в городе прошел рок-фестиваль со свободным входом, а на 10 августа также анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль с бесплатным посещением.

После протестов 27 июля в России создали сайт ugolovka.info. Там публикуют имена участников митингов "За честные выборы", их фото и ссылки на страницы в социальных сетях. Вскоре там планируют добавить информацию об участниках протестов и 3 августа.

Акции протеста в России:

20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.

27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.

3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.

Почему протестуют в России?

Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую Думу Российской столицы. Они утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы все равно отказались их регистрировать.



Основной причиной отказов был якобы брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных и "мертвые души" – фамилии людей, которые уже умерли.