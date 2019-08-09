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      Подготовка новых протестов в Москве: российские власти пошли на хитрость

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      В день протестов в Москве пройдут соревнования водителей автозаков
      В день протестов в Москве пройдут соревнования водителей автозаков / Getty images

      Очередная акция протеста в Москве намечена на 10 августа. В этот день Федеральная служба исполнения наказаний России решила провести в городе турнир по вождению автозаков.

      Турнир якобы проводится уже третий год подряд и приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, основанной в 2017 году, об этом сообщает ТАСС.

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      В этом действе должны принять участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России. Они должны продемонстрировать "навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы".

      Вместе с тем 10 августа в Москве должна пройти очередная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городской парламент. На этот раз протест согласован – власти Москвы разрешили митинг с количеством участников в 100 тысяч человек.

      Для России такие мероприятия в дни протестов – традиционные. Так, параллельно с предыдущей акцией в городе прошел рок-фестиваль со свободным входом, а на 10 августа также анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль с бесплатным посещением.

      После протестов 27 июля в России создали сайт ugolovka.info. Там публикуют имена участников митингов "За честные выборы", их фото и ссылки на страницы в социальных сетях. Вскоре там планируют добавить информацию об участниках протестов и 3 августа.

      Акции протеста в России:

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.
      • 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.
      • 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.

      Почему протестуют в России?
      Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую Думу Российской столицы. Они утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы все равно отказались их регистрировать.

      Основной причиной отказов был якобы брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных и "мертвые души" – фамилии людей, которые уже умерли.

      blog_ava
      Где смотреть канал Setanta Sport в Украине
      9 августа
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      Теги: Новости России Новости политики Москва Протесты
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