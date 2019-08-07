Новая волна протестов в России: силовики решили отключить интернет

Во время очередной акции протеста в Москве 3 августа российские силовые ведомства приказали операторам отключать в центре города мобильный интернет.

Это первый случай отключения интернета в России по решению властей, сообщает "Общество защиты интернета". Операторы должны были выключить его с 13:00 до 23:00. Из-за этого фактически не было связи с 13:15 до 19:33 на площади около 13 квадратных километров.

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В организации отметили, что получили список базовых станций одного из операторов, которые силовики требовали выключить. Согласно российскому законодательству, оператор обязан выключить услугу, если этого требуют силовые структуры. В то же время он не имеет права раскрывать информацию об этом.

Отметим, 27 июля в России создали сайт ugolovka.info. Там публикуют имена участников митингов "За честные выборы", их фото и ссылки на страницы в социальных сетях. Вскоре там планируют добавить информацию об участниках протестов и 3 августа.

Коротко об акциях протеста в России

20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.

27 июля прошла средняя, которая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.

3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.

Почему протестуют в России?Кандидатам от оппозиционных сил официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу российской столице. Они утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.