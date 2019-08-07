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      Нова хвиля протестів у Росії: силовики вирішили вимикати інтернет

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      Під час протестів у Москві силовики РФ змусили операторів вимкнути мобільний інтернет у центрі міста
      Під час протестів у Москві силовики РФ змусили операторів вимкнути мобільний інтернет у центрі міста / Getty Images

      Під час чергової акції протесту в Москві 3 серпня російські силові відомства наказали операторам вимкнути в центрі міста мобільний інтернет.

      Це перший випадок вимкнення інтернету в Росії за рішенням влади, повідомляє "Спільнота захисту інтернету". Оператори повинні були вимкнути його з 13:00 до 23:00. Через це фактично не було зв’язку з 13:15 до 19:33 на площі близько 13 квадратних кілометрів.

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      В організації зазначили, що отримали список базових станцій одного з операторів, які силовики вимагали вимкнути. Відповідно до російського законодавства, оператор зобов’язаний вимкнути послугу, якщо цього вимагають силові структури. Водночас він не має права розкривати інформацію про це.

      Зазначимо,  протестів 27 липня у Росії створили сайт ugolovka.info. Там публікують імена учасників мітингів "За чесні вибори", їхні фото та посилання на сторінки у соціальних мережах. Незабаром там планують додати інформацію про учасників протестів і 3 серпня.

      Коротко про акції протесту у Росії

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.

      Чому протестують у Росії?Кандидатам від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці. вони стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

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      Теги: Новини політики Протести Новини Росії Інтернет Москва
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