Нова хвиля протестів у Росії: силовики вирішили вимикати інтернет

Під час чергової акції протесту в Москві 3 серпня російські силові відомства наказали операторам вимкнути в центрі міста мобільний інтернет.

Це перший випадок вимкнення інтернету в Росії за рішенням влади, повідомляє "Спільнота захисту інтернету". Оператори повинні були вимкнути його з 13:00 до 23:00. Через це фактично не було зв’язку з 13:15 до 19:33 на площі близько 13 квадратних кілометрів.

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В організації зазначили, що отримали список базових станцій одного з операторів, які силовики вимагали вимкнути. Відповідно до російського законодавства, оператор зобов’язаний вимкнути послугу, якщо цього вимагають силові структури. Водночас він не має права розкривати інформацію про це.

Зазначимо, протестів 27 липня у Росії створили сайт ugolovka.info. Там публікують імена учасників мітингів "За чесні вибори", їхні фото та посилання на сторінки у соціальних мережах. Незабаром там планують додати інформацію про учасників протестів і 3 серпня.

Коротко про акції протесту у Росії

20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.

на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей. 27 липня відбув алася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.

алася вже не погоджена владою акція, 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.

Чому протестують у Росії?Кандидатам від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці. вони стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.