Підготовка нових протестів у Москві: російська влада пішла на хитрість

Чергова акція протесту у Москві запланована на 10 серпня. У цей день Федеральна служба виконання покарань Росії вирішила провести у місті турнір з водіння автозаків.

Турнір нібито проводиться вже третій рік поспіль і приурочений до Дня транспортної служби кримінально-виконавчої системи, заснованого у 2017 році, про це повідомляє ТАСС.

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У цьому дійстві мають взяти участь водії підрозділів ФСВП з понад 10 регіонів Росії. Вони повинні продемонструвати "навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху і навички стрільби".

Водночас 10 серпня в Москві має пройти чергова акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори до міського парламенту. Цього разу протест узгоджений – влада Москви дозволила мітинг із кількістю учасників у 100 тисяч осіб.

Для Росії такі заходи у дні протестів – традиційні. Так, паралельно з попередньою акцією в місті пройшов рок-фестиваль з вільним входом, а на 10 серпня також анонсований музично-гастрономічний фестиваль з безкоштовним відвідуванням.

Після протестів 27 липня у Росії створили сайт ugolovka.info. Там публікують імена учасників мітингів "За чесні вибори", їхні фото та посилання на сторінки у соціальних мережах. Незабаром там планують додати інформацію про учасників протестів і 3 серпня.

Акції протесту у Росії:

20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.

на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей. 27 липня відбув алася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.

алася вже не погоджена владою акція, 3 серпня пішла третя хвиля протестів , які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.

Чому протестують у Росії?Через кандидатіввід опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці. Вони стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми все одно відмовилися їх реєструвати.



Основною причиною відмов був нібито брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.