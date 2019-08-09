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      Підготовка нових протестів у Москві: російська влада пішла на хитрість

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      У день протестів у Москві пройдуть змагання водіїв автозаків
      У день протестів у Москві пройдуть змагання водіїв автозаків / Getty images

      Чергова акція протесту у Москві запланована на 10 серпня. У цей день Федеральна служба виконання покарань Росії вирішила провести у місті турнір з водіння автозаків.

      Турнір нібито проводиться вже третій рік поспіль і приурочений до Дня транспортної служби кримінально-виконавчої системи, заснованого у 2017 році, про це повідомляє ТАСС.

      Що треба знати: Нова хвиля протестів у Росії – силовики вирішили вимикати інтернет

      У цьому дійстві мають взяти участь водії підрозділів ФСВП з понад 10 регіонів Росії. Вони повинні продемонструвати "навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху і навички стрільби".

      Водночас 10 серпня в Москві має пройти чергова акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори до міського парламенту. Цього разу протест узгоджений – влада Москви дозволила мітинг із кількістю учасників у 100 тисяч осіб.

      Для Росії такі заходи у дні протестів – традиційні. Так, паралельно з попередньою акцією в місті пройшов рок-фестиваль з вільним входом, а на 10 серпня також анонсований музично-гастрономічний фестиваль з безкоштовним відвідуванням.

      Після протестів 27 липня у Росії створили сайт ugolovka.info. Там публікують імена учасників мітингів "За чесні вибори", їхні фото та посилання на сторінки у соціальних мережах. Незабаром там планують додати інформацію про учасників протестів і 3 серпня.

      Акції протесту у Росії:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.

      Чому протестують у Росії?Через кандидатіввід опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці. Вони стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми все одно відмовилися їх реєструвати.

      Основною причиною відмов був нібито брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Москва Протести
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