У пациентки развилась пневмония. Вероятно, это случилось из-за поражения током.

К теме Поразило током на цистерне поезда: во Львове будут оперировать 26-летнюю женщину с 70% ожогов тела

Состояние пострадавшей ухудшилось

Заведующий Центром термической травмы и пластической хирургии 8 городской больницы Василий Савчин рассказал, что из-за развитой пневмонии Ирину Петрик перевели на искусственную вентиляцию легких. В первые дни после инцидента она была в сознании, однако сейчас ее состояние тяжелое. На прошлой неделе пострадавшей провели несколько высеканий омертвевших тканей на теле.

Мы за нее боремся, но прогнозов никаких не даем. Утешительного нет ничего. Сейчас она заинтубирована, находится на искусственной вентиляции легких, потому что у нее развились проблемы с легкими,

– отметил медик.

По словам Савчина, вероятно, ток все же поразил легкие женщины.

Читайте также На Львовщине электричка насмерть сбила мужчину

Пострадавшая нуждается в дорогостоящем лечении

Ирина Петрик родом с Волынской области. Сейчас ее родители все время находятся рядом с дочерью. Им приходится покупать дорогие лекарства, чтобы облегчить боль пострадавшей и ускорить ее лечение. Иногда медикаменты в день стоят больше 10 тысяч гривен.

Богдан Шведт, который организовал помощь для женщины, рассказал, что она пока не нуждается в донорской крови.

"Что касается средств, то да, они нужны, потому что не известно, как долго она будет находиться еще в больнице и какое будет дальнейшее лечение. Много медикаментов родителям приходится покупать самим, хотя они говорят, что справляются", – добавил мужчина.

Банковский счет для помощи Ирине Петрик остается открытым. Поэтому каждый желающий может присоединиться к борьбе за ее жизнь. По словам Шведта, конкретной потребности в каких-то лекарствах нет.

"Например, на прошлой неделе довольно дорогие лекарства передавали для семьи аж из Червонограда, потому что у нас их не было. В первые дни лечения для Ирины нужен был "Альубумин", одна капсула которого стоит 2 тысячи гривен. А таких надо было 4 в день", – добавил мужчина.

Сейчас женщине снова нужны 5 других антибиотиков стоимостью по 2,5 тысячи гривен каждый. Поэтому финансовая помощь ее семье не помешает.

Обратите внимание! 9 июля на цистерне грузового поезда 26-летнюю женщину поразило током. Ирина Петрик получила 70% ожогов тела, однако она выжила и находилась в сознании. Больше всего у пострадавшей обожжены туловище, руки и ноги. Ее госпитализировали в восьмую больницу Львова.