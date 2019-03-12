Подлые крысы будут наказаны, – Кривонос сделал первое заявление на посту в СНБО

Новоназначенный заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заверил, что будет жестко пресекать и наказывать случаи коррупции и хищения в оборонной сфере и армии Украины.

Экс-кандидата в президенты и заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На этой должности он будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО.

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Что сказал Кривонос при назначении на должность?

Новоиспеченный работник оборонного ведомства Сергей Кривонос заверил, что уже имеет план действий по защите Украины. Он рассказал о программе "Пять шагов к победе", которая якобы в короткие сроки позволит сделать Украину еще более сильной, более сплоченной и почти невозможными старания России проявлять агрессию на территории нашей страны.

Что касается работы по реформированию оборонной промышленности... Я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможными проявления коррупции, мародерства в армии. И те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, разворовать наше государство, я уверен, они будут наказаны,

– сказал он.

Как Турчинов отреагировал на назначение Кривоноса?

Секретарь СНБО Александр Турчинов убежден, что его новый заместитель Сергей Кривонос будет эффективно работать в ведомстве, так как имеет опыт с передовой Донбасса и знания о потребностях военных.

"Как кадровый офицер и заместитель командующего Сил специальных операций Кривонос знает нужды ВСУ не из интернета и социальных сетей, а из окопов передовой, где он защищал страну в наиболее опасные времена российской агрессии против нашего государства", – сказал Турчинов.

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Опыт и жизненная позиция Кривоноса должны позволить ему эффективно работать над обеспечением Вооруженных сил и других военных формирований современным оружием, военной техникой, способствовать проведению реформ в оборонно-промышленном комплексе и обеспечивать военно-техническое сотрудничество с партнерами.

Турчинов также назвал главную задачу для своего заместителя.

"Не менее важной задачей для полковника Кривоноса будет уничтожение какой-либо коррупционной составляющей во время выполнения государственного оборонного заказа и обеспечения материально-технических нужд нашей армии и других силовых структур", – подчеркнул глава СНБО.

Как Кривонос стал заместителем секретаря СНБО? Ранее должность первого заместителя главы СНБО занимал скандальный Олег Гладковский. 4 марта Порошенко уволил его после расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере Украины.



В частности, команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.