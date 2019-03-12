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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
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      Підлі щури будуть покарані, – Кривонос зробив першу заяву на посаді в РНБО

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      Кривонос обіцяє покарати "підлих щурів", які намагалися розікрасти армію
      Кривонос обіцяє покарати "підлих щурів", які намагалися розікрасти армію / Фото з відкритих джерел

      Новопризначений заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос запевнив, що буде жорстко припиняти й карати випадки корупції і розкрадання в оборонній сфері та армії України.

      Екс-кандидата у президенти та заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Кривоноса призначили заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. На цій посаді він буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань, питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО.

      Читайте також: Хто такий Сергій Кривонос: біографія нового заступника секретаря РНБО

      Що сказав Кривонос під час призначення на посаду?

      Новоспечений працівник оборонного відомства Сергій Кривонос запевнив, що вже має план дій щодо захисту України. Він розповів про програму "П'ять кроків до перемоги", яка нібито в короткі терміни дозволить зробити Україну ще сильнішою, більш згуртованою і майже унеможливить старання Росії проявляти агресію на території нашої країни.

      Що стосується роботи з реформування оборонної промисловості... Я докладу максимум зусиль, щоби зробити неможливими прояви корупції, мародерства в армії. І ті підлі щури, які намагалися або намагаються розкрасти армію, розікрасти нашу державу, я впевнений, вони будуть покарані,
      – сказав він.

      Як Турчинов відреагував на призначення Кривоноса?

      Секретар РНБО Олександр Турчинов переконаний, що його новий заступник Сергій Кривонос буде ефективно працювати у відомстві, адже має досвід з передової Донбасу і знання щодо потреб військових.

      "Як кадровий офіцер та заступник командувача Сил спеціальних операцій Кривонос знає потреби ЗСУ не з інтернету та соціальних мереж, а з окопів передової, де він захищав країну в найбільш небезпечні часи російської агресії проти нашої держави", – сказав Турчинов.

      Читайте також: Скандал з "Укробронпромом": хто причетний і які наслідки?

      Досвід та життєва позиція Кривоноса мають дозволити йому ефективно працювати над забезпеченням Збройних сил й інших військових формувань сучасною зброєю, військовою технікою, сприяти проведенню реформ в оборонно-промисловому комплексі та забезпечувати військово-технічне співробітництво з партнерами.

      Турчинов також назвав головне завдання для свого заступника.

      "Не менш важливим завданням для полковника Кривоноса буде знищення будь-якої корупційної складової під час виконання державного оборонного замовлення і забезпечення матеріально-технічних потреб нашої армії та інших силових структур", – наголосив очільник РНБО.

      Як Кривонос став заступником секретаря РНБО? Раніше посаду першого заступника голови РНБО обіймав скандальний Олег Гладковський. 4 березня Порошенко звільнив його після розслідування журналістів щодо корупції в оборонній сфері України.

      Зокрема, команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція РНБО Сергій Кривонос Збройні сили України Олександр Турчинов
      Джерело: 24 канал
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