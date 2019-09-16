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      Поднимание рук – это физкультура, а не парламент, – Квасневский о работе украинской Рады

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      Александер Квасневский, польский президент двух каденций (1995 – 2005)
      Александер Квасневский, польский президент двух каденций (1995 – 2005) / ЕРА

      В Верховной Раде монобольшинство имеет президентская партия "Слуга народа". Она голосует десятки законов ежедневно, отдавая внимание каждому от силы 20 минут. Такая работа парламента говорит людям, что депутаты на самом деле не нужны, ибо они только "машина для голосования".

      "Некоторые законы были подготовлены ранее. Думаю, они зрелые и можно за 20 минут (их принять – 24 канал)", – такое мнение высказал ВВС-Украина Александр Квасневский (президент Польши в 1995 – 2005 годах) во время своего пребывания на форуме YES в Киеве.

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      "Но если парламент начинает работать в таком стиле, то он говорит людям: "Мы (говорилось о депутатах – 24 канал) не нужны, мы нужны только как машина для голосования", – добавил Квасневский.

      "Это – ошибка", – подчеркнул политик. И объяснил свою позицию такими словами:

      ► Во-первых, это будет снижать престиж парламента. Люди будут знать, что там никто ничего не понимает, не читает, только поднимает руки и все.

      ► Во-вторых, после этой команды может прийти другая, которая возьмет пример и также будет быстро поднимать руки за законы – и на этот раз антидемократические и страшные для народа.

      ► В-третьих, парламентаризм связан с обсуждениями, дебатами, поправками к законам. Без этого парламент – лишь здание, куда приходят 450 человек и занимаются физкультурой.

      Потому что поднятие рук – это физкультура, это – не парламент,
      – подытожил Квасневский.

      Александер Квасневский – не только известный в Польше политик, но и причастен к важным вехам в украинской истории. В частности, в 2004 году он был посредником в переговорах власти и оппозиции во время Оранжевой революции, а в 2013 году пытался помочь Украине заключить соглашение об ассоциации с ЕС.

      blog_ava
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      15 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Слуга народа Верховная Рада Форум YES 2019 в Киеве Новости политики
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