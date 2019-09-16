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      Піднімання рук – це фізкультура, а не парламент, – Квасневський про роботу української Ради

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      Александер Квасневський, польський президент двох каденцій (1995 – 2005)
      Александер Квасневський, польський президент двох каденцій (1995 – 2005) / ЕРА

      У Верховній Раді монобільшість має президентська партія "Слуга народу". Вона голосує десятки законів щодня, віддаючи уваги кожному від сили хвилин на 20 хвилин. Така робота парламенту говорить людям, що депутати насправді не потрібні, бо вони лише "машина для голосування".

      "Деякі закони були підготовлені раніше. Думаю, вони зрілі й можна за 20 хвилин (їх ухвалити – 24 канал)", – таку думку висловив BBC-Україна Александр Квасневський (президент Польщі у 1995 – 2005 роках) під час свого перебування на форумі YES у Києві.

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      "Але якщо парламент починає працювати у такому стилі, то він говорить людям: "Ми (мовилося про депутатів – 24 канал) не потрібні, ми потрібні лише як машина для голосування", – додав Квасневський.

      "Це – помилка", – наголосив політик. І пояснив свою позицію такими словами:

      ► По-перше, це буде знижувати престиж парламенту. Люди будуть знати, що там ніхто нічого не розуміє, не читає, тільки піднімає руки й усе.

      ► По-друге, після цієї команди може прийти інша, яка візьме приклад і також буде швидко піднімати руки за закони – та цього разу антидемократичні й страшні для народу.

      ► По-третє, парламентаризм пов'язаний з обговореннями, дебатами, поправками до законів. Без цього парламент – лише будівля, куди приходять 450 людей і займаються фізкультурою.

      Бо піднімання рук – це фізкультура, це – не парламент,
      – підсумував Квасневський.

      Александер Квасневський – не лише знаний у Польщі політик, а й причетний до важливих віх в українській історії. Зокрема, у 2004 році він був посередником у перемовинах влади та опозиції під час Помаранчевої революції, а у 2013 році намагався допомогти Україні укласти угоду про асоціацію з ЄС.

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      Теги: Новини України Новини політики Форум YES 2019 у Києві Верховна Рада Слуга народу Новини Польщі
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