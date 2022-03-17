Подоляк назвал вампирами компании, продолжающие работать в России

Михаил Подоляк раскритиковал иностранные компании, продолжающие работать в России. Они ведь спонсируют убийства украинских детей.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Великобритания, Европа, мир прекрасно понимают, что такое бизнес в крови.

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Они знают, какие компании сейчас по-хищнически, по-вампирски зарабатывают в России и оплачивают своими деньгами массовые убийства украинцев,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что в частности говорится о французских и немецких Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes и Adidas.

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