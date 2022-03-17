Подоляк назвал вампирами компании, продолжающие работать в России
17 марта 2022 , 21:23Читати новину українською
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Михаил Подоляк раскритиковал иностранные компании, продолжающие работать в России. Они ведь спонсируют убийства украинских детей.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Великобритания, Европа, мир прекрасно понимают, что такое бизнес в крови.
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Они знают, какие компании сейчас по-хищнически, по-вампирски зарабатывают в России и оплачивают своими деньгами массовые убийства украинцев,
– сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что в частности говорится о французских и немецких Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes и Adidas.
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