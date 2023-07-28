Об этом говорилось в эксклюзивном интервью 24 Канала с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком. По его словам, не стоит это воспринимать как классическую советскую ситуацию, когда нужно повесить портрет "главы политбюро".

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В случае с Владимиром Зеленским ситуация совсем другая. Сейчас Президент Украины – это символ. Он вместе с народом согласился взять на себя историческую миссию в важнейший момент для жизни государства.

Я могу себе позволить немного иначе смотреть на это. Я считаю, что сегодня президент является определенным символом. Это не классическая советская история о портрете. Нет. Зеленский – символ именно в этот исторический момент для Украины. После войны увидим, что будет дальше. Но сегодня это так,

– подчеркнул Подоляк.

Портрет Зеленского в кабинете Подоляка. Это – вышивка / Скриншот с видео

В 2014 нам говорили, что у Украины нет суверенитета

Как подчеркнул Подоляк, действия президента позволяют видеть, что Украина наконец-то сформирует полноценную государственность и полностью сдержит собственную субъектность. С нами будут считаться.

Ведь одна из ключевых причин войны – мир решил, что почти во всех постсоветских странах нет субъектности. Почему-то по умолчанию было решено, что только у России есть субъектность. Исключением были только страны Балтии.

Мы сказали, что этого не хотим. И не все сразу готовы были нас поддержать. В 2014 году нам сказали, что у вас нет суверенитета. Поэтому вы будете соглашаться на те или иные условия, которые предлагает Россия. Если она хочет забрать определенную часть ваших территорий, то пусть забирает,

– рассказал Подоляк.

Смотрите интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала

Даже сегодня некоторые политики и канцлеры прошлого любят делиться такими ложными и возмутительными взглядами. Но ситуация уже совсем другая.

В 2022 году президент Украины принял определенную позицию, историческую миссию и продолжает ее выполнять. Потому он у меня в кабинете в портретном виде. Напоминает кто мы и что мы делаем сегодня,

– подчеркнул Подоляк.

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