Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком. За його словами, не варто це сприймати як класичну радянську ситуацію, коли треба повісити портрет "очільника політбюро".

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У випадку із Володимиром Зеленським ситуація зовсім інші. Зараз Президент України – це символ. Він разом з народом погодився взяти на себе історичну місію у важливий момент для життя держави.

Я можу собі дозволити трохи по-іншому дивитися на це. Бо вважаю, що сьогодні президент є певним символом. Це не класична радянська історія про портрет. Ні. Зеленський є символом саме в цей історичний момент для України. Після війни побачимо, що буде далі. Але сьогодні це так,

– підкреслив Подоляк.

Портрет Зеленського у кабінеті Подоляка. Це – вишивка / Скриншот з відео

У 2014 нам казали, що Україна не має суверенітету

Як наголосив Подоляк, дії президента дають можливість бачити, що Україна нарешті сформує повноцінну державність та повністю стримає власну суб'єктність. На нас будуть зважати.

Адже одна з ключових причин війни – світ вирішив, що майже у всіх пострадянських країнах немає суб'єктності. Чомусь за замовчуванням було вирішено, що тільки Росія має суб'єктність. Винятком були лише країни Балтії.

Ми сказали, що не хочемо цього. І не всі одразу були готові нас підтримати. У 2014 році нам сказали, що у вас немає суверенітету. Тому будете погоджуватися на ті чи інші умови, які пропонує Росія. Якщо вона хоче забрати певну частку ваших територій, то нехай забирає,

– розповів Подоляк.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Навіть сьогодні деякі політики та канцлери минулого люблять ділитися такими хибними та обурливими поглядами. Але ситуація вже зовсім інша.

У 2022 році президент України прийняв певну позицію, історичну місію і продовжує її виконувати. Тому він у мене в кабінеті у портретному вигляді. Нагадує хто ми і що ми робимо сьогодні,

– наголосив Подоляк.

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