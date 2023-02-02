Однако эти решения предусматривают, позволит ли мир России и дальше так себя вести и стать примером для других тоталитарных стран в уничтожении международного права и права других государств на суверенитет. Такое мнение 24 Каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Не надо бояться, просто стойте рядом и дайте оружие"

Он отметил, что сегодня такие субъекты как Сергей Лавров или Дмитрий Песков периодически выходят и говорят, мол, это НАТО продолжает эскалацию в Украине. Поэтому вопрос в том, позволит ли цивилизованный мир и дальше им врать.

Так, мы должны посадить этих субъектов на скамью подсудимых, чтобы там они поняли, что тут нет никакого НАТО или эскалации, а есть "ты, который привел сюда убийц и убивает людей на чужой территории". Мы должны покончить с этим, ведь в противном случае это будет повторяться.

Мы должны правильно объяснять нашим партнерам изо дня в день, что не нужно бояться. Есть переломные исторические моменты, когда нужно (принимать решения – 24 Канал). Понимаю, что до этого вам было страшно, и сегодня страшно. Однако Украина говорит: мы примем решение, мы будем воевать, а вы только стойте рядом и дайте оружие,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Он подчеркнул, что наше государство все понимает и не говорит, что партнеры должны заходить в Украину. Впрочем, чем медленнее они предоставляют оружие, тем больше гибнет людей, готовых бороться за ценности цивилизованного мира.

Партнерам нужно действовать

Подоляк отметил, что украинцы не боятся России. Более того, наше государство неоднократно говорило партнерам: "Дайте оружие и мы их уничтожим".

Мы ведь имеем право в рамках международного права это сделать? Имеем! Так дайте чем! Или вы хотите посмотреть, как эта вся орда полезет на нас? А потом, когда наши парни будут стоять 10 против 1000, вы будете говорить со слезами на глазах: "Смотрите, какие герои". Так давайте не будем доводить до этого,

– сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что эта война является современной и высокотехнологичной. Следовательно, если Украина получит все необходимое вооружение, то союзникам не нужно будет "со слезами на глазах смотреть, как гибнут наши герои".

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Подоляк уничтожил сомнения Запада относительно победы Украины

Недавно в Politico появилась статья, в которой говорилось о том, что Пентагон не верит способность Украины вернуть Крым. По мнению Подоляка, таким образом, издание хочет показать западным обществам, что Украине нужна конкретная, математически обоснованная военная помощь под каждый этап войны.

Так, чтобы наше государство эффективно проводило военные кампании и деоккупировало территории, то должно получить все необходимое здесь и сейчас, а не через год – два. К тому же Украина понимает возможности России защищать оккупированные территории и будет планировать операции исходя из этого понимания и имеющихся данных.

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Кроме того, здесь есть информационная составляющая. В начале и даже в середине войны на Западе были определенные сомнения в способности нашего государства выстоять в войне против России.

Более того, несколько недель назад появился рейтинг армий, где войско страны-агрессора поставили в ТОП-3 как было раньше. Однако это странно, поскольку сегодня мы видим, что армия России – это огромное количество артиллерийского оружия, танков советского типа и крылатые ракеты, которые они запускают в гражданские здания.

Удивительно называть это высокотехнологичной современной армией. Если они мобилизуют 20 миллионов, это будет значить, что они армия №1? Тогда вы говорите – по количественным параметрам. То есть это армия, воюющая труппами своих людей,

– отметил советник главы ОПУ.

Он добавил, что местами в европейских и американских элитах соответствующие сомнения все еще имеют место. Следовательно, Украина должна над этим вопросом постоянно работать: приводить аргументы, предоставлять конкретику и объяснять, почему Россия не эффективна и ее не нужно бояться.