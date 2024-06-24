Это заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в своем телеграм-канале 24 июня.

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"Крым – это большой военный лагерь"

Михаил Подоляк отметил, что в Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни".

Советник председателя ОП подчеркнул, что Крым – это "безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, продолжается полномасштабная война". Та самая война, как отметил Подоляк, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью.

Крым – это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, со своей стороны, являются... гражданскими оккупантами,

– написал Михаил Подоляк.