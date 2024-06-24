Це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 24 червня.

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"Крим – це великий військовий табір"

Михайло Подоляк зазначив, що у Криму немає й не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя".

Радник голови ОП підкреслив, що Крим – це "безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії, триває повномасштабна війна". Та сама війна, як зазначив Подоляк, яку розв'язала Росія виключно з геноцидною й загарбницькою метою.

Крим – це також великий військовий табір і склад, із сотнями прямих військових цілей, який росіяни цинічно намагаються маскувати й закривати власними цивільними. Які, зі свого боку, є… цивільними окупантами,

– написав Михайло Подоляк.