Подоляк отвергает любую идею "временного перемирия" с Россией

Советник главы Офиса президента и член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк заявил, что ни о каком временном перемирии с Россией не может быть и речи.

Временное перемирие позволит России нарастить военную машину и только стимулирует ее к дальнейшей войне и агрессивным действиям.

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Временное перемирие с Россией – путь к эскалации и войне

Подоляк отметил, что нужно организовать такие условия, которые даже не дадут российским властям думать о том, чтобы стрелять в сторону Украины или переходить границы.

Временное перемирие с Российской Федерацией – это всегда путь к дальнейшей эскалации и войне. Его не может быть. Необходимо организовать такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие – это стимулирование РФ к дальнейшим агрессивным действиям,

– заявил Подоляк.

Он также подчеркнул, что украинская власть не будет идти на условные "Минск-3" или "Будапешт-2", ведь "это все не имеет смысла".

Все понимают, что в исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти "мински" "приводят к грандиозным трагедиям". Никакие договоренности не будут действовать без реальных превентивных механизмов предупреждения войны.

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