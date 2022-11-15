На цинические обвинения Лаврова в адрес Украины отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он напомнил Лаврову, что именно Россия начала войну против Украины.

К теме Ситуация будет становиться катастрофической, – Данилов посоветовал Кремлю выполнить 10 условий Зеленского

Лаврову напомнили, кто настоящий агрессор

Также Подоляк подчеркнул, что российские военные терроризируют украинцев, нанося ракетные обстрелы. По его словам, Россия не готова перестать убивать, поэтому война в Украине продолжается по сей день.

Напомню Лаврову: это Россия вторглась в Украину. Это Россия обстреливает наши города ракетами и совершает геноцид, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Но "конфликт" якобы "затягивает Украина"? Именно из-за публичной манипуляции Лаврова и неготовности перестать убивать – эта война продолжается,

– заявил Подоляк.

Лавров в истерике из-за выступления Зеленского

15 ноября на индонезийском острове Бали стартовал саммит G20, на котором в режиме онлайн выступил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер объявил формулу мира, предусматривающую 10 пунктов.

Предложения Украины о мире заключаются в том, чтобы Россия вывела свои войска и прекратила боевые действия. Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на "Минск-3". На это заявление критически отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который также обвинил Украину в отказе от мирных переговоров.

Что касается Лаврова, то на Бали российский дипломат загремел в больницу. Вероятно, именно под действием лекарств он и наговорил чепуху о том, что якобы Украина "затягивает конфликт", а также обвинил Зеленского в "русофобии".

Россия после отступления из Херсона боится продвижения ВСУ, поэтому пытается усадить Украину за стол переговоров. Однако Киев категорически против территориальных уступок.

Обратите внимание – Зеленский выступил на саммите G20: смотрите видео